مقتـ.ـل محامية على يد طليقها داخل شقة بغرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية جريمة قتل مأساوية، بعدما لقيت المحامية "ن.أ"، من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مصرعها إثر تعرضها لاعتداء بالأسلحة البيضاء على يد طليقها وبمساعدة آخرين، وذلك على خلفية خلافات أسرية سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج المجني عليها إلى شقته بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، قبل أن يعتدي عليها مستخدمًا أسلحة بيضاء، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وسط حالة من الصدمة بين أسرتها ومعارفها.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة جرت بحضور طفلتها الصغيرة، بعدما تبين أن الأب كان قد اصطحب الطفلة من والدتها منذ نحو شهر، في واقعة سبقت الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وفي السياق ذاته، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، حيث تم عرضه على الطب الشرعي لإعداد التقرير الطبي وبيان أسباب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أعلن الأستاذ هيثم تيسير، نقيب المحامين، متابعته لمجريات التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا اتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوق المجني عليها.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على أن تُقام صلاة الجنازة فور وصول الجثمان بمسجد زغلول الأثري.