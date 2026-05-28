وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

شمس يونس

 قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، يرافقه الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفريق من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالمرور على مستشفى الحميات، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وخلال الجولة، أشاد المواطنون المترددون على المستشفى بمستوى الخدمات الطبية والرعاية المقدمة، حيث شملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرفة العمليات الحيوية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والإدارية بالكامل وانتظام العمل وفق خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك.

كما تم المرور على غرفة سحب العينات، وغرفة مكافحة العدوى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقًا للمعايير والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى المرور على غرفة الأرواء والتي تقدم خدماتها الطبية على أكمل وجه للمرضى المترددين.

كما تفقد وكيل الوزارة الصيدلية بالمستشفى، حيث تأكد من تواجد الصيادلة وتوافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات العلاجية، كما شملت الجولة المرور على قسم الأشعة والترصد، والتأكد من تواجد مسؤول ترصد الأمراض المعدية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الترصد الوبائي.

كما تم المرور على القسم الداخلي، والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتطبيق البروتوكولات العلاجية المقررة للمرضى، ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالمستشفى على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين خلال فترة الأعياد.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته المرورية بالمرور على مكتب صحة ثان، حيث تابع انتظام العمل وتواجد الفريق الطبي وفرق المبادرات الرئاسية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية خلال عيد الأضحى المبارك.

وضمن خطة التأمين الطبي خلا الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، جهودها المكثفة لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين بمختلف الإدارات الصحية، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال أيام العيد، حيث تواجدت الفرق الطبية بعدد من الإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها
المركز الحضري بالكرنك، وإدارات البياضية، الطود، أرمنت، البندر، القرنة، بالإضافة إلى وحدة الطارف.

كما نفذت الفرق الطبية العديد من الأنشطة والخدمات التوعوية والصحية، والتي شملت تنظيم ندوات توعوية بإدارة البياضية، كما تم تنفيذ ندوات توعية بمنطقة الندافين بإدارة الطود، كما تواجدت العيادة المتنقلة بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى والسوق السياحي، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، إلى جانب توزيع الهدايا وتقديم التوعية الصحية للأمهات والمواطنين.

وتواصل الفرق الطبية أعمالها على مدار الساعة، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية، والتأكد من انتظام العمل بالمنشآت الصحية ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات والمراكز الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال فترة العيد.

