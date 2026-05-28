قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
الطريقة الشرعية لتقسيم الأضحية.. تعرف على آراء الفقهاء
احتراق عدد من خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي بغزة
كأس العاصمة الجديدة.. الفنان تامر حسني يحتفي بفوز منتخب مصر في ودية روسيا
مكالمة أمير قطر وترامب.. تأكيد على الحلول الدبلوماسية
ودية مصر وروسيا.. ممر شرفي وميداليات تذكارية لـ طاقم الحكام
نواب البرلمان يشيدون بتحركات الزراعة في العيد: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية
منتخب مصر يفوز على روسيا وديا ويتوج بكأس العاصمة الجديدة استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته؟ اعرف الحكم الشرعي

الأضحية
الأضحية
محمد شحتة

مع إشراقة أيام النحر المباركة، يحرص المسلمون على أداء شعيرة الأضحية طلبًا لرضوان الله تعالى وإحياءً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ويكثر التساؤل داخل الأسر المسلمة حول حكم إجزاء الأضحية الواحدة عن جميع أفراد البيت، خاصةً مع اتساع الأسر وتعدد الأبناء، وتبرز هنا رحمة التشريع الإسلامي ويسره في تحقيق مقاصد العبادة والتوسعة والتكافل دون حرج أو مشقة.

قالت وزارة الأوقاف، إن الأضحية تجزئ شرعًا عن أهل البيت الواحد الذين يجمعهم السكن والمعيشة المشتركة؛ ويعني ذلك أنه إذا كانوا يقيمون جميعًا في بيت واحد، جاز لهم أن يضحوا بخروف واحد أو بسبع بقرة أو ناقة، ما داموا يشتركون في السكن والنفقة والمعيشة، إذ يتقرب العبد فيها إلى ربه بإراقة دم الأضحية.

واستشهدت وزارة الأوقاف، بقوله تعالى، قال جل جلاله: ﴿إِنَّاۤ أَعۡطَیۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾ [الكوثر: ١-٣]، أما إذا استقل كل واحد من الأبناء أو الأقارب بمسكنه أو شقته المنفصلة، فإن الشاة الواحدة لا تجزئ عنهم جميعًا؛ لانتفاء اتحاد السكن والمعيشة، وفي هذه الحالة يمكنهم الاشتراك في أضحية من الأنعام الكبيرة كالبقرة أو الناقة، حيث تجزئ عن سبعة أشخاص ولو كانوا من بيوت مستقلة.

الأضحية واجبة على الغني الموسر

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغني الموسر في أيام النحر، وجاءت الرواية الظاهرة المعتمدة عنه في كتب المذهب بأنه لا يجب على الأب الغني أن يضحي من ماله عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم؛ لأن العبادة المالية تدور مع الأهلية الشخصية وملك النصاب.

وقد اختلف مشايخ الحنفية فيما إذا كان الأولاد صغارًا ولهم مال يجعلهم من أهل اليسار؛ هل يجب على الأب في هذه الحالة أن يضحي عنهم من أموالهم الخاصة، بأن يذبح عن كل ولدٍ منهم أضحية مستقلة من ماله، أم لا؟

وجاء الأصح والمعتمد والمفتى به في المذهب الحنفي: أنه لا يجب على الوالد أن يضحي عنهم من أموالهم، وعلى هذا التأصيل لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده مطلقًا، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، لا من ماله الخاص ولا من أموالهم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الذي جرى عليه العمل في هذه الشعيرة، كما قرره الفقهاء وبيّنته دار الإفتاء المصرية، أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، كما دلت على ذلك السنة النبوية المطهرة.

الأضحية الأضاحي توزيع الأضحية تقسيم الأضحية نحر الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

حمزة عبدالكريم

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

مجلس إدارة النادي الأهلي

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

ترشيحاتنا

استخراج الذهب

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد