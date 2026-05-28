هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته؟ اعرف الحكم الشرعي

مع إشراقة أيام النحر المباركة، يحرص المسلمون على أداء شعيرة الأضحية طلبًا لرضوان الله تعالى وإحياءً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ويكثر التساؤل داخل الأسر المسلمة حول حكم إجزاء الأضحية الواحدة عن جميع أفراد البيت، خاصةً مع اتساع الأسر وتعدد الأبناء، وتبرز هنا رحمة التشريع الإسلامي ويسره في تحقيق مقاصد العبادة والتوسعة والتكافل دون حرج أو مشقة.

قالت وزارة الأوقاف، إن الأضحية تجزئ شرعًا عن أهل البيت الواحد الذين يجمعهم السكن والمعيشة المشتركة؛ ويعني ذلك أنه إذا كانوا يقيمون جميعًا في بيت واحد، جاز لهم أن يضحوا بخروف واحد أو بسبع بقرة أو ناقة، ما داموا يشتركون في السكن والنفقة والمعيشة، إذ يتقرب العبد فيها إلى ربه بإراقة دم الأضحية.

واستشهدت وزارة الأوقاف، بقوله تعالى، قال جل جلاله: ﴿إِنَّاۤ أَعۡطَیۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾ [الكوثر: ١-٣]، أما إذا استقل كل واحد من الأبناء أو الأقارب بمسكنه أو شقته المنفصلة، فإن الشاة الواحدة لا تجزئ عنهم جميعًا؛ لانتفاء اتحاد السكن والمعيشة، وفي هذه الحالة يمكنهم الاشتراك في أضحية من الأنعام الكبيرة كالبقرة أو الناقة، حيث تجزئ عن سبعة أشخاص ولو كانوا من بيوت مستقلة.

الأضحية واجبة على الغني الموسر

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغني الموسر في أيام النحر، وجاءت الرواية الظاهرة المعتمدة عنه في كتب المذهب بأنه لا يجب على الأب الغني أن يضحي من ماله عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم؛ لأن العبادة المالية تدور مع الأهلية الشخصية وملك النصاب.

وقد اختلف مشايخ الحنفية فيما إذا كان الأولاد صغارًا ولهم مال يجعلهم من أهل اليسار؛ هل يجب على الأب في هذه الحالة أن يضحي عنهم من أموالهم الخاصة، بأن يذبح عن كل ولدٍ منهم أضحية مستقلة من ماله، أم لا؟

وجاء الأصح والمعتمد والمفتى به في المذهب الحنفي: أنه لا يجب على الوالد أن يضحي عنهم من أموالهم، وعلى هذا التأصيل لا يجب على الأب أن يضحي عن أولاده مطلقًا، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، لا من ماله الخاص ولا من أموالهم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الذي جرى عليه العمل في هذه الشعيرة، كما قرره الفقهاء وبيّنته دار الإفتاء المصرية، أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، كما دلت على ذلك السنة النبوية المطهرة.