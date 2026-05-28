لليوم الثاني.. الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة

ديني

محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ أعمال نحر الأضاحي ضمن مشروع صكوك الأضاحي، داخل المجازر المصرية المعتمدة، وتحت إشراف بيطري متخصص، تمهيدًا لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية المعتمدة.

وشهد الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، أعمال الذبح بمجمع المجازر بمركز يوسف الصديق التابع للقوات المسلحة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور عدد من المفتشين بديوان عام وزارة الأوقاف، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمشروع.

كما تتواصل أعمال النحر منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ داخل مجزر الشرق الأوسط بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور البيطري محمد أبو النجا - المشرف الطبي البيطري بالمجزر، وبمتابعة الشيخ محمود مصطفى حسن - مدير الإدارات بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ عبد الله محمد طه - رئيس قسم المساجد بالمديرية.

توسيع مظلة المستفيدين من لحوم الأضاحي

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوسيع مظلة المستفيدين من لحوم الأضاحي، وضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والضوابط الشرعية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي يُعد من أبرز مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها الوزارة سنويًّا، لما يمثله من دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية، وإسهام فعّال في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة خلال موسم العيد.

وأوضحت الوزارة أن جميع مراحل الذبح والتجهيز والتوزيع تتم وفق منظومة دقيقة تضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة، مع الإشراف البيطري الكامل داخل المجازر المعتمدة، مؤكدة أن مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشروع تسهم في توجيه كامل قيمة الصك إلى اللحوم، دون تحميل المشروع أية مصروفات إدارية أو إعلانية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمستحقين.

