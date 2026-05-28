حضور مميز في مقصورة إستاد القاهرة لمتابعة ودية مصر وروسيا

شهدت المقصورة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، حضوراً قوياً وبارزاً في أثناء مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وروسيا، الودية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وتواجد في المقصورة، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يوري ماتفييف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى مصر، وإيرينا بوسيرينينا نائبة السكرتير العام للاتحاد الروسي ورئيسة البعثة الروسية، ومحمد يحيى رئيس شركة المتحدة للرياضة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد أبوحسين، وإيناس مظهر عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

شوط أول سلبي بين مصر وروسيا

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الودية أمام منتخب روسيا، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة على مجريات اللعب دون نجاح أي طرف في هز الشباك، وسط محاولات محدودة على المرميين.