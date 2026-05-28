الجماهير تطلب قمصان نجوم منتخب مصر قبل لقاء روسيا

طالب جمهور منتخب مصر نجوم الفراعنة بالحصول على قمصانهم قبل انطلاق مباراة روسيا الودية استعدادا لكأس العالم.

وحرص الجمهور على توجيه هتافات الدعم للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق المباراة وقبل الرحلة الكبرى لمونديال 2026.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لخوض المواجهة الودية أمام منتخب روسيا، والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

حارسة المرمى : مصطفي شوبير

الدفاع :محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ

الوسط : مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم : محمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو- عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد دونجا - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم