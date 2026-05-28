الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يتابع جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق بمخزن شرطة المرافق

محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع بالمخزن الخاص بشرطة المرافق والملاصق لمجلس مدينة أسوان ، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وحرص المهندس عمرو لاشين على متابعة تطورات الموقف أولاً بأول ، موجهاً بسرعة التعامل الفورى مع الحريق ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المنشآت والمبانى المجاورة حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق ، حيث تمكنت من السيطرة عليه وإخماده فى وقت قياسى، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى .

وأكد محافظ أسوان على رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل مع أى أحداث طارئة، مشيداً بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم فى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

 

 كما وجه المحافظ بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ، وبدء أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته ، مع التأكيد على مراجعة إجراءات السلامة والأمان بالمبانى والمنشآت الحكومية المختلفة. 

تعكس سرعة تعامل قوات الحماية المدنية والمتابعة المستمرة من محافظ أسوان جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة ، بما يساهم فى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

