محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات المرورية خلال عيد الأضحى لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الحالة المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، بالتوازى مع تنفيذ الحملات والدوريات المرورية للتعامل الفورى مع المخالفات وتحقيق أعلى درجات الإنضباط والسيولة المرورية .

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة أسوان ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

تكثيف الحملات والدوريات المرورية

ووجه المهندس عمرو لاشين بإستمرار تكثيف الحملات والدوريات المرورية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك ، مع تعزيز التواجد المرورى بالمحاور الرئيسية والطرق الحيوية ، بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين .

نتائج الحملات خلال أول يومين من العيد

وأسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك عن سحب 45 رخصة متنوعة ، وضبط 24 حالة مخالفة ، إلى جانب تحرير 213 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

جهود مكثفة بمدينة أسوان

وفى مدينة أسوان وحدها ، تمكنت الحملات المرورية من سحب 28 رخصة ، وضبط 15 حالة مخالفة ، بالإضافة إلى تحرير 162 مخالفة مرورية متنوعة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين الرئيسية .

تنسيق كامل بين المرور والأجهزة التنفيذية

وأكد محافظ أسوان إستمرار التنسيق الكامل بين إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، مع تكثيف التواجد الميدانى بمحيط الحدائق والمتنزهات والمناطق الحيوية التى تشهد إقبالاً من المواطنين خلال أيام العيد ، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للجميع .

رفع درجة الإستعداد بالحدائق والمتنزهات

كما وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة ، مع تكثيف أعمال النظافة والصيانة على مدار الساعة ، بما يسهم فى توفير أجواء حضارية ومبهجة للمواطنين والزائرين خلال فترة الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك .

وتعكس جهود محافظة أسوان فى تكثيف الحملات المرورية والمتابعة الميدانية خلال عيد الأضحى المبارك حرص الأجهزة التنفيذية على تحقيق الإنضباط والسيولة المرورية ، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين والزائرين للإستمتاع بإجازة العيد فى مختلف أنحاء المحافظة .