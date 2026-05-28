الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات المرورية خلال عيد الأضحى لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الحالة المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، بالتوازى مع تنفيذ الحملات والدوريات المرورية للتعامل الفورى مع المخالفات وتحقيق أعلى درجات الإنضباط والسيولة المرورية .

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة أسوان ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

تكثيف الحملات والدوريات المرورية

ووجه المهندس عمرو لاشين بإستمرار تكثيف الحملات والدوريات المرورية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك ، مع تعزيز التواجد المرورى بالمحاور الرئيسية والطرق الحيوية ، بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين .

نتائج الحملات خلال أول يومين من العيد

وأسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك عن سحب 45 رخصة متنوعة ، وضبط 24 حالة مخالفة ، إلى جانب تحرير 213 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

جهود مكثفة بمدينة أسوان

وفى مدينة أسوان وحدها ، تمكنت الحملات المرورية من سحب 28 رخصة ، وضبط 15 حالة مخالفة ، بالإضافة إلى تحرير 162 مخالفة مرورية متنوعة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين الرئيسية .

تنسيق كامل بين المرور والأجهزة التنفيذية

وأكد محافظ أسوان إستمرار التنسيق الكامل بين إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، مع تكثيف التواجد الميدانى بمحيط الحدائق والمتنزهات والمناطق الحيوية التى تشهد إقبالاً من المواطنين خلال أيام العيد ، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للجميع .

رفع درجة الإستعداد بالحدائق والمتنزهات

كما وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة ، مع تكثيف أعمال النظافة والصيانة على مدار الساعة ، بما يسهم فى توفير أجواء حضارية ومبهجة للمواطنين والزائرين خلال فترة الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك .

وتعكس جهود محافظة أسوان فى تكثيف الحملات المرورية والمتابعة الميدانية خلال عيد الأضحى المبارك حرص الأجهزة التنفيذية على تحقيق الإنضباط والسيولة المرورية ، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين والزائرين للإستمتاع بإجازة العيد فى مختلف أنحاء المحافظة .

