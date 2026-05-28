الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

خطوات ضم أفراد الأسرة للتموين.. الرابط والشروط

رشا عوني

ازدادت معدلات البحث عن طريقة ضم أفراد الأسرة للتموين، حيث يترقب الجميع تفعيل خدمة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين2026، من خلال منصة مصر الرقمية عبر هاتفك المحمول بكل سهولة ويسر.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع التكدس بمكاتب التموين.

ضم أفراد الأسرة للتموين أونلاين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على بطاقة التموين من خلال منصة «مصر الرقمية»، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الدعم دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم وتحسين دقة بيانات المستفيدين.


يبحث المواطنون عن رابط اضافة طفل للبطاقة التموينية خاصة مع اقتراب إتاحة هذه الخدمة عبر موقع مصر الرقمية قريباً، حيث يتمكن المستحقون للدعم التمويني، إضافة المواليد على بطاقة التموين2026 من خلال هذا الرابـــــــــــط 

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- فى حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعى، أو كارت معاش تكافل وكرامة

شروط ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين


-  أهلية صاحب البطاقة: يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة الحالي شروط الاستبعاد من التموين.

- مالك البطاقة (رب الأسرة) هو الشخص الوحيد المؤهل لتقديم هذا الطلب.

- لا يمكن فصل رب أسرة من بطاقة تموينية إلى أخرى.

- حالة الأفراد المضافين:  يجب أن يكونوا على قيد الحياة.

- أن يكونوا مقيدين بالفعل في بطاقات تموينية أخرى (وليس بطاقة مقدم الطلب).

- ألا يكون أي من الأفراد المراد ضمهم "رب أسرة" في بطاقته الحالية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين


- التسجيل على بوابة مصر الرقمية من خلال هذاالرابـــــط، (ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبا، وفقًا للبوابة ).

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتى غير المقيدين فى بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذى ترغب فى إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومى الموجود بشهادة الميلاد، لـإضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

 

موعد اضافة مواليد التموين


وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن الخدمة لم تُفتح بشكل عام حتى الآن، وأنها ستتاح قريبًا عبر بوابة مصر الرقمية وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

4 أفراد على البطاقة بحد أقصى

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين خلال عام 2026، حيث شددت التعليمات على ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد كحد أقصى، يشمل الزوج والزوجة وطفلين، مع السماح بإضافة فرد رابع فقط؛ في حالات الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة.

