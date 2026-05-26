مواعيد عمل المخابز والتموين في عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد عمل المخابز والمطاحن و مكاتب التموين بعيد الاضحي، والذي من جانبه وافق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على منح المطاحن التموينية والمخابز البلدية إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، مع تطبيق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وانتظام صرف الدقيق طوال فترة العيد.

مواعيد عمل المخابز والتموين في عيد الاضحي

إجازة المطاحن التموينية في عيد الأضحى 2026

قررت وزارة التموين منح المطاحن التموينية التابعة لقطاعي الأعمال العام والخاص إجازة رسمية لمدة 4 أيام متتالية، تبدأ اعتبارا من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الجمعة 29 مايو 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأتاحت الوزارة للمطاحن الراغبة في استمرار العمل خلال فترة الإجازة إمكانية إخطار مديريات التموين المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التشغيل.

تنظيم عمل المخابز البلدية خلال العيد

أكدت وزارة التموين اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لضمان انتظام عمل المخابز البلدية واستمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وتتولى شركة «سمارت» إرسال بيانات تفصيلية بالمخابز إلى مديريات التموين، لتحديد مواعيد الإجازات الخاصة بكل مخبز خلال فترة العيد، بما يضمن عدم تأثر منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.

صرف حصص القمح والدقيق قبل الإجازة

وجهت الوزارة بصرف حصص القمح للمطاحن الحاصلة على الإجازة وفقا لمتوسط معدلات الطحن المقررة، مع الالتزام بالكميات المحددة ضمن البرامج التنفيذية المعتمدة.

كما تقوم شركة «سمارت» بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا لمتوسط المبيعات اليومية، مع السماح بصرف الحصص مقدما خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو 2026، لضمان توافر الخبز البلدي طوال أيام العيد.

مواعيد عمل المخابز والتموين في عيد الاضحي

تعديل مواعيد صرف الدقيق للمخابز

تضمنت التوجيهات الجديدة تعديل مواعيد صرف حصص الدقيق، لتبدأ من الساعة 2 صباحا خلال أيام الإجازة، على أن يتم شحن الدقيق للمخابز في التوقيت نفسه، بما يسهم في تسهيل عمليات التشغيل ومنع التكدسات.

متابعة توافر الخبز خلال عيد الأضحى

شددت وزارة التموين على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مديريات التموين، للتأكد من توافر أرصدة كافية من القمح والدقيق داخل المطاحن والمخابز، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وعدم حدوث أي نقص خلال عطلة عيد الأضحى 2026.

وقف العمل بالمواقع التخزينية

كما تقرر وقف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة للقمح المحلي خلال يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل بداية من ثاني أيام العيد، مع الإعلان المسبق عن مواعيد التوقف والاستئناف في أماكن واضحة.

مواعيد عمل المخابز والتموين في عيد الاضحي

موعد تطبيق القرارات الجديدة

وأوضحت وزارة التموين أن تنفيذ هذه التوجيهات يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لصدورها، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتطبيق التعليمات بدقة، لضمان انتظام منظومة الخبز والدقيق خلال موسم عيد الأضحى المبارك.