استعداداً لعيد الأضحى.. تنظيم حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان

فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كثفت مديرية التموين بالمحافظة بقيادة المهندس محمد أبو الحسن جهودها الرقابية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع والخبز المنتج ، والتصدى لكافة صور الغش التجارى والتلاعب بالسلع المدعمة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
محاور الرقابة التموينية
تكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة .
متابعة المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة .
ضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين .
إحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع التصرف غير القانونى فيه .
مواجهة كافة صور الغش التجارى والإحتكار لتحقيق الإنضباط التموينى بالأسواق .
نتائج الحملات التموينية
أسفرت جهود الحملات المكثفة عن ضبط وتحرير 102 محضر متنوعة فى مجال الأسواق والمخابز .
ففى مجال الأسواق
تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .
تحرير عدد 2 محضر مخالفات مواد بترولية .
تحرير محضر لعدم وجود شهادة صحية .
تحرير 4 محاضر لإستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص لها .
تحرير محضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية .
تحرير عدد 2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص .
تحرير محضر لتجميع دقيق مخبز سياحى .
وفى مجال المخابز
تحرير 12 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن .
تحرير 11 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .
تحرير 10 محاضر توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد .
تحرير 7 محاضر لعدم وجود ميزان .
تحرير 10 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل .
تحرير 3 محاضر للتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم .
تحرير محضر لإثبات مبيعات وهمية .
تحرير محضر لمخبز مغلق .
تحرير 8 محاضر لعدم وجود سجل زيارات .
تحرير 10 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .
تحرير 15 محضر لعدم نظافة أدوات العجين .
الخلاصة: تؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق والمخابز ، وتحقيق الإنضباط التموينى ، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.