الإشراف العام
استعداداً لعيد الأضحى.. تنظيم حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان

محمد عبد الفتاح

فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كثفت مديرية التموين بالمحافظة بقيادة المهندس محمد أبو الحسن جهودها الرقابية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع والخبز المنتج ، والتصدى لكافة صور الغش التجارى والتلاعب بالسلع المدعمة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محاور الرقابة التموينية

تكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة .

متابعة المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة .

ضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظاً على صحة المواطنين .

إحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع التصرف غير القانونى فيه .

مواجهة كافة صور الغش التجارى والإحتكار لتحقيق الإنضباط التموينى بالأسواق .

نتائج الحملات التموينية

أسفرت جهود الحملات المكثفة عن ضبط وتحرير 102 محضر متنوعة فى مجال الأسواق والمخابز .

ففى مجال الأسواق 

تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

تحرير عدد 2 محضر مخالفات مواد بترولية .

تحرير محضر لعدم وجود شهادة صحية .

تحرير 4 محاضر لإستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص لها .

تحرير محضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية .

تحرير عدد 2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص .

تحرير محضر لتجميع دقيق مخبز سياحى .

وفى مجال المخابز 

تحرير 12 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن .

تحرير 11 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

تحرير 10 محاضر توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد .

تحرير 7 محاضر لعدم وجود ميزان .

تحرير 10 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل .

تحرير 3 محاضر للتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم .

تحرير محضر لإثبات مبيعات وهمية .

تحرير محضر لمخبز مغلق .

تحرير 8 محاضر لعدم وجود سجل زيارات .

تحرير 10 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

تحرير 15 محضر لعدم نظافة أدوات العجين .

الخلاصة: تؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود الرقابية المكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق والمخابز ، وتحقيق الإنضباط التموينى ، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

