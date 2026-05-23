ضرب والدته وطردها من المنزل .. حبس شخص في الجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لحيازته سلاح ناري والتعدى على والدته وطردها من المنزل بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على والدته وطردها من المنزل بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات .

وتم ضبط المشكو فى حقه، وتم بإرشاده ضبط (فرد خرطوش، 2سلاح أبيض) الظاهرين بمقاطع الفيديو ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أنه من متعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



