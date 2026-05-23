الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟

أحمد أيمن

أعلن بنك التعمير والإسكان، بدء استقبال التحويلات وسداد الأقساط الخاصة بحاجزي وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 7»، بالتزامن مع إرسال خطابات التخصيص والاستلام للمواطنين، حيث يتساءل المواطنين عن الموعد النهائي لسداد الأقساط قبل تطبيق الغرامات وسحب الشقة.

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام السداد المعتمد لوحدات المشروع خلال عام 2026، موضحا أن آلية الدفع تعتمد على الأقساط ربع السنوية، وذلك بعد استكمال مقدم الحجز ليصل إلى نحو 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

أقساط سكن لكل المصريين 7

بحسب البيانات المعلنة، تختلف قيمة الأقساط وفقا لسعر الوحدة ومساحتها، إذ تتراوح أسعار الشقق المطروحة بين 750 ألف جنيه و800 ألف جنيه. 

بالنسبة للوحدات التي يبلغ سعرها 800 ألف جنيه، يسدد المواطن خلال السنة الأولى قسطا بقيمة 11.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، بما يعادل نحو 3833 جنيها شهريا، ثم ترتفع الأقساط في السنة الثانية إلى 12.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، قبل أن تصل في السنة الثالثة إلى 13.5 ألف جنيه للقسط الواحد. 

أما الوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه، فتبدأ الأقساط الخاصة بها من 10.4 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال العام الأول، بما يعادل نحو 3466 جنيها شهريا، ثم ترتفع إلى 11.4 ألف جنيه في العام الثاني، وتصل إلى 12.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال السنة الثالثة من نظام السداد. 

اخر موعد لسداد أقساط الإسكان الاجتماعى 

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي، من استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع "سكن لكل المصريين 7"، يوم 10 يونيو المقبل، ليكون ذلك آخر موعد بدون فرض غرامات.

وأوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وتصل غرامة التأخير لـ1.5% من قيمة القسط يتم فرضها كل شهر، لكن في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

وفي هذه الحالة يتم إيقاف التعامل على الطلب وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن.

