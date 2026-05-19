وزيرة الإسكان: تذليل أي معوقات لسرعة إنهاء وحدات "سكن لكل المصريين"

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدن حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تليق بالمواطنين، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير سكن مناسب وآمن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وشددت على أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والأجهزة الإشرافية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر، رافقه خلالها المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو قطاع التنمية وجهاز المدينة.

وتضمنت الجولة المرور على مشروع “810 عمارات – سكن لكل المصريين”، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام، مع التوجيه بضرورة تكثيف الأعمال وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وفق الجداول المحددة.

396 عمارة

كما تم متابعة مشروع تنفيذ “396 عمارة” استكمالًا لمشروع “810 عمارات” ضمن المرحلة السادسة، حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ الجارية، مع التأكيد على سرعة البدء في تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالتوازي مع الأعمال الإنشائية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف الزمني للمشروع.

مدينة أكتوبر الجديدة

وشمل التقرير نتائج جولات لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمرحلة السادسة بمنطقة غرب المطار بقطاعي “أ” و”ب”، حيث تضمنت الجولات الميدانية متابعة موقف التنفيذ بمختلف مواقع العمل، والتأكيد على تكثيف الأعمال بجميع القطاعات، مع مراجعة جودة الأعمال المنفذة والالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

حدائق العاشر من رمضان

كما عقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات المرافق العاملة بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب ممثلي شركات الاتصالات المعنية بخدمات المدينة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ الحالية بمشروعات المرافق والبنية التحتية، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سير الأعمال، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات ميدانية فور ظهورها.

حدائق العاشر

وأفاد التقرير بأن جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر يواصل تكثيف أعمال تنفيذ مشروع خط الري الرئيسي للمرحلتين الخامسة والسادسة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لدعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز منظومة الري بما يخدم خطط التنمية والتوسع العمراني المستدام.

العبور الجديدة

واستعرض التقرير أيضًا نتائج جولة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بمشروع “سكن لكل المصريين” – المرحلة السادسة – بالحي 37، الذي يضم 125 عمارة سكنية، حيث تمت متابعة أعمال تنفيذ طبقات السن والأسفلت، وأعمال البلدورات والزراعة وتنسيق المساحات الخضراء.

الإسكان الأخضر بالحي 37

كما تفقد مسئولو الجهاز أعمال المرافق بمشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، الذي يضم 143 عمارة سكنية، حيث تابعوا الموقف التنفيذي لشبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الفرمة والطرق، فضلًا عن التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة بالجهاز، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

جهاز تنمية مدينة العاشر

في السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، ومسئولو الجهاز، أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمشروع “سكن لكل المصريين – حي النرجس – المرحلة الخامسة”، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع.

وشملت الجولة متابعة أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، حيث أكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن المشروع يضم 298 عمارة سكنية بإجمالي 6994 وحدة كاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، فيما أوضح مسئولو التنفيذ اكتمال أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة بالكامل، ووصول نسب تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق إلى مراحل متقدمة.