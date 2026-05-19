قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
بعد خسارة الزمالك بطولة الكونفدرالية.. هل يفكر عبد الله السعيد في الاعتزال؟
الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: تذليل أي معوقات لسرعة إنهاء وحدات "سكن لكل المصريين"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدن حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تليق بالمواطنين، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير سكن مناسب وآمن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وشددت على أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والأجهزة الإشرافية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة حدائق أكتوبر، رافقه خلالها المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو قطاع التنمية وجهاز المدينة.

وتضمنت الجولة المرور على مشروع “810 عمارات – سكن لكل المصريين”، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام، مع التوجيه بضرورة تكثيف الأعمال وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وفق الجداول المحددة.

396 عمارة

كما تم متابعة مشروع تنفيذ “396 عمارة” استكمالًا لمشروع “810 عمارات” ضمن المرحلة السادسة، حيث تم الوقوف على نسب التنفيذ الجارية، مع التأكيد على سرعة البدء في تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالتوازي مع الأعمال الإنشائية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدف الزمني للمشروع.

مدينة أكتوبر الجديدة

وشمل التقرير نتائج جولات لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمرحلة السادسة بمنطقة غرب المطار بقطاعي “أ” و”ب”، حيث تضمنت الجولات الميدانية متابعة موقف التنفيذ بمختلف مواقع العمل، والتأكيد على تكثيف الأعمال بجميع القطاعات، مع مراجعة جودة الأعمال المنفذة والالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

حدائق العاشر من رمضان

كما عقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات المرافق العاملة بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب ممثلي شركات الاتصالات المعنية بخدمات المدينة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ الحالية بمشروعات المرافق والبنية التحتية، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سير الأعمال، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات ميدانية فور ظهورها.

حدائق العاشر 

وأفاد التقرير بأن جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر يواصل تكثيف أعمال تنفيذ مشروع خط الري الرئيسي للمرحلتين الخامسة والسادسة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لدعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز منظومة الري بما يخدم خطط التنمية والتوسع العمراني المستدام.

العبور الجديدة

واستعرض التقرير أيضًا نتائج جولة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بمشروع “سكن لكل المصريين” – المرحلة السادسة – بالحي 37، الذي يضم 125 عمارة سكنية، حيث تمت متابعة أعمال تنفيذ طبقات السن والأسفلت، وأعمال البلدورات والزراعة وتنسيق المساحات الخضراء.

الإسكان الأخضر بالحي 37

كما تفقد مسئولو الجهاز أعمال المرافق بمشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، الذي يضم 143 عمارة سكنية، حيث تابعوا الموقف التنفيذي لشبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الفرمة والطرق، فضلًا عن التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة بالجهاز، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

جهاز تنمية مدينة العاشر 

في السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، ومسئولو الجهاز، أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمشروع “سكن لكل المصريين – حي النرجس – المرحلة الخامسة”، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع.

وشملت الجولة متابعة أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، حيث أكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن المشروع يضم 298 عمارة سكنية بإجمالي 6994 وحدة كاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، فيما أوضح مسئولو التنفيذ اكتمال أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة بالكامل، ووصول نسب تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق إلى مراحل متقدمة.

الإسكان المجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين حدائق أكتوبر أكتوبر الجديدة حدائق العاشر العاشر من رمضان العبور الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

القبض على تاجر النقد الأجنبي لغسله 80 مليون جنيه

القبض على تاجر النقد الأجنبي لغسله 80 مليون جنيه فى عقارات وسيارات

المتهم

بعد 4 وقائع سرقة بأسلوب الكسر.. سقوط لص الشقق فى السيدة زينب

ضبط 106374 مخالفة مرورية و57 سائقا تعاطى المخدرات

الداخلية: ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و57 سائقا يتعاطون المخدرات

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد