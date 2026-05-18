وزيرة الإسكان نظيرها السعودي تعزيز التعاون في مجالات التنمية العمرانية

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية. لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده أطر التعاون بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، لاسيما قطاعات الإسكان والتخطيط العمراني والمدن الجديدة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية وشعبي البلدين.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، وتطوير مشروعات الإسكان، وتبني أحدث النظم والتقنيات في المدن الذكية والمستدامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء استعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، والمدن الجديدة، وآليات تطوير البنية التحتية والخدمات، إلى جانب بحث فرص التعاون في إدارة المدن، وتعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات العمرانية.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، والتي تشمل تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المدن الذكية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التكامل العمراني والتنمية الشاملة في البلدين.

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية والبنية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا حرص المملكة على استمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب المصري، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز فرص التعاون الاستثماري والعمراني بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل في مجالات التنمية العمرانية المستدامة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.