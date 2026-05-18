ماذا يحتاج النصر لحسم لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة؟

يستعد النصر لخوض مواجهة حاسمة أمام ضمك، مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء قد يحسم مصير لقب الموسم الحالي بشكل رسمي.

وكان النصر قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري خلال مواجهة الديربي الأخيرة أمام الهلال، بعدما حافظ على تقدمه بهدف دون رد حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يستقبل هدف التعادل عبر كرة عكسية سجلها الحارس البرازيلي بينتو بالخطأ في مرماه، لتتأجل احتفالات التتويج إلى الجولة الأخيرة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، مقابل 81 نقطة للهلال الوصيف، بعدما نجح «الزعيم» في الفوز على نيوم، ليتبقى له مباراة أخيرة فقط أمام الفيحاء.

وباتت حسابات التتويج واضحة قبل الجولة الختامية، حيث يحتاج النصر إلى الفوز على ضمك من أجل حسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى نتيجة الهلال أمام الفيحاء.

أما في حال تعادل النصر، فسيكون مطالبًا بانتظار تعثر الهلال سواء بالتعادل أو الخسارة أمام الفيحاء، من أجل الحفاظ على الصدارة والتتويج باللقب.

وفي حال خسارة النصر أمام ضمك، فإن فرصه في التتويج ستصبح مرتبطة أيضًا بعدم فوز الهلال في مباراته الأخيرة، بينما سيخسر الفريق اللقب رسميًا إذا تعثر أمام ضمك ونجح الهلال في تحقيق الفوز على الفيحاء.