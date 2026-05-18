مسؤول أمريكي رفيع المستوى : العرض الإيراني الجديد لا يرضينا

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس بأن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب "لا يُعد تحسناً ذا قيمة، ولا يكفي للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف المسؤول أنه إذا لم تُغير إيران موقفها، فستعود الولايات المتحدة إلى التفاوض "بالقنابل".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمريكي لوسائل إعلام عربية، بأن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفد بسبب عدم إحراز أي تقدم مع إيران".

وأكد المصدر أن "أمام إيران أيام، لا أسابيع، لتقديم شيء لترامب يكسر الجمود. فالرئيس يميل إلى اتخاذ إجراء عسكري ما لم يتلقَّ رداً من إيران في غضون أيام".

وفي نفس السياق، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً لمجلس الوزراء المصغر، في تمام الساعة السادسة مساءً؛ لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بإيران، في ظل احتمال تجدد القتال أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء قد اجتمع أيضاً مساء أمس.