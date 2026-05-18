حالة رعب في مرسين التركية بعد هجوم مسلح أوقع قتلى ومصابين

شهدت مدينة مرسين جنوبي تركيا حادث إطلاق نار دامياً، بعدما فتح مسلح النار على مجموعة من الأشخاص داخل منطقة سكنية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وفور وقوع الحادث، دفعت السلطات التركية بقوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الهجوم، حيث تم تطويق المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما باشرت الشرطة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم قد يكون مرتبطًا بخلافات شخصية، في حين يواصل المحققون جمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت شخصًا يشتبه بتورطه في تنفيذ الهجوم قبل فراره من المكان.

كما استجوبت السلطات عددًا من الشهود، بالتزامن مع عمليات تفتيش مكثفة بحثًا عن منفذ الهجوم والسلاح المستخدم، فيما أكدت الجهات الرسمية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع النيابة العامة.

في السياق ذاته، أعلنت المستشفيات المحلية حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، وسط تأكيدات بأن بعض الحالات وصفت بالخطيرة وتحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.

وأدانت السلطات التركية الحادث، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، مع تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة لطمأنة السكان ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.