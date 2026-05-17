دون تحري الهلال.. تركيا تحسم غرة شهر ذي الحجة و موعد عيد الاضحى

يعتمد تحديد بدايات الأشهر الهجرية في تركيا على الحسابات الفلكية دون تحرّي الهلال، ووفقًا للتقويم الرسمي التركي فإن غرة شهر ذي الحجة توافق يوم الإثنين 18 مايو 2026.

و بذلك فإن تركيا تعلن رسميا بأن غدا الإثنين هو اول ايام شهر ذي الحجة، و يوم الاربعاء 18 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتُدرج رئاسة الشؤون الدينية التركية مواعيد الأشهر الهجرية بشكل كامل لعام 2026 ضمن جدولها الرسمي الصادر منذ بداية العام الحالي؛ حيث حددت مسبقا وبشكل نهائي أن يوم الإثنين 18 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة.





وعكس المحاكم الشرعية ومراصد التحري في العالم العربي التي تصدر بيانات ليلة الـ 29 من الشهر الهجري لإعلان ثبوت الرؤية أو عدمها، تسير المعاملات والإجازات الرسمية في تركيا تلقائيًا وفق الحسابات الفلكية المقررة مسبقًا والمثبتة قانونيًا في أجندة الدولة.

و من جانبها، أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال فيها اليوم، وأن غدا الإثنين 18 مايو 2026م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن الثلاثاء 19 مايو هو غرة شهر ذي الحجة، والخميس 28 مايو عيد الأضحى المبارك فيها.

كما أعلنت دولتي إندونيسيا وماليزيا رسميا عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وأفاد بيان صادر عن اندونيسيا و ماليزيا، أن غدا الإثنين 18 ماي 2026م هو غرة شهر ذي الحجة. وأن الأربعاء 27 ماي عيد الأضحى المبارك فيها.