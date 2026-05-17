إيران: اغتيال الحداد تأكيد على استمرار إجرام إسرائيل ونقض الاتفاقيات الدولية

أعرب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي عن عميق تعازيه باستشهاد القائد عز الدين الحداد، أحد قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأكد وحيدي في تصريح له أن "استشهاد الحداد خلال فترة وقف إطلاق النار يُشكّل تأكيداً جديداً على استمرار الإجرام الصهيوني ونقض العهود والاتفاقيات الدولية".

وشدّد على أن "العدو الصهيوني الغادر يجب أن يدرك جيداً أن الإرادة الفولاذية لشعب غزة لا يمكن كسرها، وأن النصر حليف المقاومة والشعب الفلسطيني الصامد".

وأضاف: "يقف رجال ونساء فلسطين الأبطال، مستندين إلى الإيمان والصمود الذي دام ثلاث سنوات، كالجبل الراسخ في مواجهة أبشع الجرائم الهمجية التي يرتكبها العدو الصهيوني، والتي تعود إلى عصور القرون الوسطى".

وتابع: "لم ينقض مقاتلو حماس الشجعان عهدهم مع الله، وفي هذا الطريق قدّم كثيرون أرواحهم الغالية، فيما بقي آخرون ثابتين على عهدهم بانتظار النصر النهائي".

وختم بالقول: "سيكون هذا النصر مقرونا بزوال محتلي فلسطين، والقضاء على «الورم السرطاني» المتمثل في الكيان الصهيوني، ورفعة الفلسطينيين الأبطال المقاومين، وتحرير القدس الشريف".

وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أمس السبت اغتيال عز الدين الحداد القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، المعروف بلقب "شبح القسام".