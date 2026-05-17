الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى: الدلتا الجديدة تتحول من صحراء إلى مجتمع عمراني متكامل يستهدف مليون مواطن

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يشهد تطورًا كبيرًا عند مقارنته ببداياته في عام 2017 بما وصل إليه في عام 2026، موضحًا أن ما كان في السابق صحراء جرداء أصبح اليوم منطقة تنموية متكاملة تتسع باستمرار.

حجم التقدم في البنية التحتية 

وأوضح موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن عرض مراحل المشروع عبر السنوات المختلفة (2017، 2018، 2019، 2020، 2021 وحتى 2026) يبرز حجم التقدم في البنية التحتية واستصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المشروع لم يعد مجرد مشروع زراعي فقط، بل مشروع تنموي شامل يضم أنشطة زراعية وصناعية وخدمية متعددة.


وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال المشروع إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم مساكن وقرى ومدارس ووحدات صحية ومستشفيات وجامعات، بما يحقق مفهوم التنمية المتكاملة في منطقة واحدة.

زيادة الأعداد مستقبلًا

وأضاف أن المشروع يستهدف توطين نحو مليون مواطن خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية زيادة الأعداد مستقبلًا إلى 2 و3 ملايين مواطن، داخل مساحة تمتد إلى نحو 2.2 مليون فدان.


وأكد أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يعكس رؤية شاملة لتحويل الصحراء إلى مناطق إنتاج وتنمية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.

