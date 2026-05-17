مجلس إدارة إنبي يدعم الفريق الأول ويؤكد ثقته بالجهاز الفني الجديد

حرص مجلس إدارة نادي إنبي على زيارة الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني الجديد، في إطار دعم ومساندة الفريق خلال المرحلة الحالية، والتأكيد على حالة الاستقرار داخل منظومة العمل بالنادي.

جاءت الزيارة بحضور مجلس الإدارة بأكمله، برئاسة أيمن الشريعي رئيس النادي، وبحضور المهندس خالد الجنزوري نائب رئيس النادي، وعبدربه إبراهيم أمين الصندوق، وأعضاء المجلس: عبد الشهيد سلام، وأحمد شوقي غريب، وأحمد نبيل سرايا، ورنا عصام شلتوت، ومحمد سعد إبراهيم، إلى جانب محمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي.

وخلال زيارة المجلس ، تم التأكيد على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن محمد بركات، لما يمتلكه من رؤية فنية حديثة، إلى جانب حصوله على رخص تدريبية أوروبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فضلًا عن الدورات المتخصصة في مجال التدريب، بما يتماشى مع استراتيجية نادي إنبي وتوجهاته نحو التطوير المستمر وترسيخ هوية النادي.

كما أكد المجلس أن النادي سيستمر في العمل وفق نهج إنبي القائم على تطوير اللاعبين، ومنح الفرصة للمواهب الشابة، في إطار الهوية التي يقوم عليها في “صناعة النجوم”، وبناء فريق قادر على تحقيق تطلعاته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة نادي إنبي على التواجد المستمر بجانب الفريق، ودعمه فنيًا ومعنويًا، قبل استكمال مشواره في بطولة كأس الرابطة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.