مروان داوود: إنبي يمتلك أفضل قطاع ناشئين في مصر.. وحلم المربع الذهبي كان بعيدا

أكد مروان داوود لاعب إنبي، أنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا منذ بداية الموسم كإدارة وجهاز فني ولاعبين، مشددًا أنهم تعاهدوا منذ اليوم الأول على العمل بكل قوة وبذل أقصى مجهود كي يتواجدون ضمن السبعة الكبار، مضيفًا: الحمد لله عملنا اللي علينا وأدينا بشكل كويس وبكل قوة وربنا كرمنا وهنختم الموسم في المركز السادس.

وتابع "داوود" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: موسم إنبي الماضي لم يكن جيد، كنت في إعارة بنادي الاتحاد السكندري، وعند عودتي جلست مع حمزة الجمل المدير الفني وتحدث معي عن ضرورة عودة كل اللاعبين المعارين من أجل بناء فريق جيد يجمع بين خبرات اللاعبين الكبار وقوة وحيوية الشباب القادم من قطاع الناشئين، والحمد لله نادي إنبي يمتلك أفضل قطاع ناشئين في مصر.

وأضاف: حمزة الجمل أكد على ضرورة التعاون والعمل معًا منذ بداية الموسم من أجل تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن السبعة الكبار، في بداية الموسم لم أشعر أن الهدف سيتحقق، لكن مع الدخول في الأجواء وتحقيق نتائج جيدة خصوصًا أمام الكبار شعرت أن الإدارة والجهاز واللاعبين يريدون عمل شيء يليق باسم نادي إنبي، الحمد لله لدينا لاعبين رائعين خصوصًا من قطاع الناشئين، والحمد لله الجميع تعاون من أجل التواجد وسط الكبار.

واختتم مروان دوواد حديثه: بعد تحقيق هدفنا بالتواجد ضمن الكبار، أصبح الهدف الثاني وهو إثبات أننا نستحق التواجد وسط الكبار، تعاهدنا على عدم خسارة المباريات وإنهاء الموسم في موسم جيد، تعاهدنا أن نلعب كرة قدم جيدة ونظهر بشكل جيد، الحمد لله قدمنا مباريات قوية، لكن موضوع المربع الذهبي كان بعيدًا منذ نهاية الدور الأول، بسبب فارق النقاط مع سيراميكا كليوباترا.