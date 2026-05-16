الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأمين العام للفيفا يلتقي مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم في إسطنبول

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماتياس جرافستروم، سيلتقي بمسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم في إسطنبول اليوم "السبت" وسيقدم "تطمينات" بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم في الولايات المتحدة، لكن مشاركة الفريق في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو أصبحت موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في أواخر فبراير.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه من واجب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمان تمكن جميع الفرق ووفودها من دخول الدول المضيفة.

وكتب قائلاً: "لقد استحق المنتخب الإيراني لكرة القدم حقه في المشاركة في الملعب وفقاً للوائح الفيفا".

واكد إن أي عرقلة لدخول اللاعبين أو الطاقم الفني أو مسؤولي الاتحاد أو الأعضاء الأساسيين في الوفد الإيراني من شأنها أن تنتهك روح وأهداف كأس العالم.

وأضاف: “إذا لم تتمكن الهيئة المنظمة من ضمان دخول جميع الفرق المؤهلة، بما في ذلك إيران، إلى البلد المضيف دون تمييز أو قيود والتنافس على قدم المساواة، فإن مصداقية كأس العالم نفسها ستتضرر”.

وقال المصدر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لضمان قدرة جميع الفرق المشاركة في كأس العالم على التنافس في بيئة آمنة ومأمونة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين إنه "موافق" على مشاركة إيران في كأس العالم على الرغم من الصراع بين البلدين.

وطلبت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يصر على إقامة جميع المباريات على الملاعب المقررة أصلاً.

وسيغادر المنتخب الإيراني طهران يوم الاثنين المقبل متوجهاً إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل أن ينتقل إلى مركزه الأمريكي في مجمع كينو الرياضي في توكسون، أريزونا في أوائل يونيو.

ومن المقرر أن تبدأ إيران حملتها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو.

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

