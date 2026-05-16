انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.. المحافظون يتفقدون انتظام اللجان في المدارس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لصفوف النقل اليوم السبت في المحافظات..

بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير امتحانات شهادات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من مدارس المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافقه خلالها محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ،ومديري المدارس.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يطمئن علي انتظام سير الامتحانات داخل اللجان بالمدارس

واستهل محافظ بورسعيد جولته بمدرسة “قاسم أمين الابتدائية”، حيث تابع سير امتحانات صفوف النقل حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاني العلوم ومادة الـ ICT، فيما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية كما تابع المحافظ سير امتحانات الشهادة الابتدائية في مادة اللغة العربية.

وحرص المحافظ خلال جولته على المرور داخل اللجان والاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة ومناسبتها للمناهج الدراسية مؤكدا أهمية توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ بورسعيد مدرسة “بورسعيد الإعدادية بنات” لمتابعة انتظام امتحانات المرحلة الإعدادية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مشددا بالحفاظ علي انتظام سير الامتحانات داخل المدرسة.





الوادي الجديد

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لصفوف النقل اليوم السبت، والتي يؤديها نحو ٣٥ ألف طالبًا وطالبة، موزعين على ٣٣٥ لجنةً بمختلف الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة والالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات بيسرٍ وهدوء، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة

كما شددت مجدي على متابعة غرف العمليات بالمديرية والإدارات، لسير أعمال الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي من شأنها تيسير أداء الطلاب للامتحانات وخاصة التهوية الجيدة و المياه المبردة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه أوضح الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف من الثالث حتى السادس للمرحلة الإبتدائية و الصفين الأول والثاني للمرحلتين الإعدادية و الثانوية العام ،وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.

المنوفية

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2026 بعدد من المدارس بشبين الكوم ، والتي إنطلقت اليوم 16 مايو بصفوف النقل ( الابتدائي ، الإعدادي ، الثانوي ) ، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس .

رافقه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ، هيثم صادق رئيس حي شرق .

حيث تابع محافظ المنوفية لجان امتحانات مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بإجمالي 9 لجان بعدد 178 طالب وطالبة ، مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بإجمالي 29 لجنة ، واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واستمع من الطلاب لمستوى سهولة الأسئلة ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر ، هذا ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإبتدائي إمتحان مادة اللغة العربية ، وطلاب الصف الرابع الإبتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية ، وكذا طلاب الصف الأول الثانوي إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية .

فيما تابع محافظ المنوفية لجان إمتحانات مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بإجمالي 28 لجنة بـ 1300 طالب وطالبة ، حيث يؤدي طلاب الصف طلاب الصف الأول الإعدادي إمتحان مادة اللغة العربية وطلاب الصف الثاني الإعدادي إمتحان مادة العلوم ، وأكد المحافظ علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الإنتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مشدداً علي القائمين علي المنظومة التعليمية بعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة ومصلحة أبنائنا الطلاب .