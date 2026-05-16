بعد دمج ذوي الهمم.. احتفاء واسع بالدورة التأسيسية لفعالية "بالمسرح أكون"

أكدت نسرين رمضان، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، أن الدورة التأسيسية لفعالية «بالمسرح أكون» لقيت احتفاءً واسعًا في الأوساط الثقافية والصحافة التونسية، موضحة أن الفعالية تسلط الضوء على الإنتاجات المسرحية والإبداعية لحاملي الإعاقة، وتساهم في إدماج هذه الفئة في المجتمع التونسي وفي المشهد الثقافي بشكل عام.

وأشارت «رمضان»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القائمين على الدورة أكدوا أن الهدف من الفعالية هو تعزيز الانفتاح والمساواة في المجال المسرحي والثقافي، وأن المشهد الثقافي التونسي يجب أن يكون جامعًا لكل فئات المجتمع دون استثناء، مع الاهتمام الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن الفعالية مستمرة على مدى أربعة أيام، وتشمل عروضًا مسرحية يومية، حيث يُعرض يوميًا مسرحية واحدة، وفي يوم الختام الأحد سيتم تقديم عرضين مسرحيين يسلطان الضوء على الإبداعات المسرحية من مختلف مناطق تونس، وليس العاصمة فقط.

وشددت على أن الفعالية نظمتها إدارة مسرح الأوبرا، لتكون منصة حقيقية لدعم الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.