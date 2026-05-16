منتخب مصر للناشئين في مواجهة قوية أمام تونس بأمم إفريقيا تحت 17عامًا

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب، وسط ترقب جماهيري كبير لأداء الفراعنة الصغار في البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم.

صراع قوي في مجموعة نارية

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة 16 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ضمان الصعود مباشرة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.

مصر تبحث عن أول انتصار

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز الأول في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الافتتاحية، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، خاصة على المستوى الهجومي، من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرص المنتخب في مواصلة المشوار القاري.

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتونس اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في الثانية ظهرًا بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5، كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا من خلال قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر منصة يوتيوب “CAF TV”، لتوفير فرصة أكبر للجماهير العربية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين

