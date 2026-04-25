منتخب مصر للناشئات يتوج بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني بالكاميرون

توج منتخب مصر للناشئات بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني 2026، المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية "ياوندي".

وحقق المنتخب الوطنى المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات منافسات الفرق، بعد أداء جماعي مميز.

وحققت تيا الميداني المركز الأول في منافسات الفردي العام ونجحت ملك مقلد فى تحقيق المركز الثاني في منافسات الفردي العام.

وجاء منتخب ناشئات جنوب افريقيا في المركز الثاني وحلت ناشئات الجزائر في المركز الثالث.

ويشارك أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين للجمباز الفني في فعاليات البطولة في نسختها رقم 19.

ويمثل منتخب مصر للرجال: عمر العربي ومحمد عفيفي وعمر الشوبكي ومصطفى أحمد ويحيى زكريا.

كما يمثل منتخب مصر للانسات: جنى محمود وجنى عبد السلام وجودي عبد الله وسيرين أبو الهدى وكلودين سليمان.

ويضم منتخب مصر للناشئين: عبد الله شعراوي وبلال الجزار ومازن السيد ومحمد عبد القوي ومعاذ أبو ورد.

بينما يضم منتخب مصر للناشئات: خديجة مظهر ومليكة أحمد وملك مقلد وتيا الميداني وجوزال الجارحي.

وتترأس البعثة دكتورة لمياء علي عبدالرحمن نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.