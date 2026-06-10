أحمد موسى: تحويل طلبات المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان وارتفاع قياسي في التحويلات

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه تم تحويل جميع طلبات المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا هذه الطلبات المتعلقة بالحصول على أراضٍ.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى 35 مليار دولار، في مؤشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع التدفقات الدولارية خلال لفترة الأخيرة..

تلبية طموحاتهم

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن كافة طلبات المصريين في الخارج بشأن مشروع بيت الوطن تحولت إلى وزارة الإسكان، وحضراتكم بتقوموا بدور وطني عظيم، ووزارة الإسكان لازم ترد، أنا تليفوني عليه 900 رسالة وأنا أتشرف بكده، وبناشد وزيرة الإسكان بالنظر في هذا الأمر".