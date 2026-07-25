مصرع طفلين شقيقين في حادث تصادم بأسيوط.. صور

لقي طفلان شقيقان مصرعهما إثر حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة معدة لكسح مياه الصرف الصحي بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل معدة لكسح مياه الصرف الصحي ودراجة نارية موتوسيكل، ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة، برفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع كل من عبدالله ع. ح، 10 سنوات، وشقيقه يونس ع. ح، 8 سنوات، أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، إثر اصطدامهما بسيارة نصف نقل معدة لكسح مياه الصرف الصحي

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة، ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة



تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.