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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: برنامج ثقافي يعزز الانتماء والوعي بمناسبة ثورة 23 يوليو

قصر ثقافة أسيوط يحتفي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو
قصر ثقافة أسيوط يحتفي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، يمثل فرصة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وترسيخ قيم الانتماء والولاء، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الوعي الوطني ودعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز الهوية المصرية ونشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح المحافظ أن فرع ثقافة أسيوط نظم احتفالية كبرى بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبرامج وزارة الثقافة، بحضور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ الأدب بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وأعضاء اللجنة الثقافية لبيت العائلة المصرية، حيث تضمن البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي عكست أهمية المناسبة الوطنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاحتفالية استهلت بتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، إلى جانب تنفيذ عدد من الورش الفنية والإبداعية للأطفال، شملت الفنون التشكيلية، والحكي، والخط العربي، والرسم على الوجوه، والأشغال الفنية، فضلًا عن تنظيم مسابقات ثقافية تناولت تاريخ ثورة 23 يوليو وأهدافها، بما أسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن لدى النشء بأساليب إبداعية وتفاعلية.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات شهدت عروضًا متميزة لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية للطفل، اللتين قدمتا استعراضات مستوحاة من التراث المصري وروح الثورة، كما تضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم وثائقي عن إنجازات ثورة 23 يوليو، أعقبه محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو.. إرادة شعب" تناولت أبرز محطات الثورة وإنجازاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودورها في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، قبل أن تختتم بعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية والطربية في أجواء جسدت روح المناسبة.

وثمن اللواء محمد علوان جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط وجميع القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن الثقافة تعد إحدى أهم أدوات بناء الإنسان المصري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وإنجازاته، بما يدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

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