محافظ أسيوط: إحالة المقصرين بمركزي شباب حي السلام وبني شقير للتحقيق

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة داخل مراكز الشباب، وعدم التهاون مع أي تقصير قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ جولاتها الميدانية المفاجئة، حيث أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية بمركز شباب حي السلام؛ لمتابعة سير العمل ومستوى الانضباط، والوقوف على جاهزية المركز لتقديم الخدمات والأنشطة لأعضائه، وتم رصد عدد من أوجه القصور، ووجود ملاحظات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أن تم اتخاذ إجراءات فورية شملت إحالة جميع المقصرين بمركز شباب حي السلام إلى التحقيق، مع التشديد على سرعة تلافي الملاحظات والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، كما تم إحالة لجنة المتابعة بالإدارة الفرعية إلى التحقيق لعدم قيامها بمهامها الرقابية بالشكل المطلوب وعدم رصد أوجه القصور بالمركز، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لضمان الحفاظ على مستوى الأداء والانضباط داخل الهيئات الشبابية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الجولة شملت أيضًا مركز شباب بني شقير، حيث تبين غلق المركز، الأمر الذي استدعى إحالة جميع العاملين بالمركز إلى التحقيق للوقوف على أسباب غلقه ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن استمرار فتح مراكز الشباب أمام المواطنين يمثلان أولوية لا تقبل التهاون.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التشديد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، والمتابعة المستمرة لعوامل الأمن والسلامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والملاعب، وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية، لافتًا إلى أن الجولة تمت بمشاركة محمد علي شتات وكيل الشباب، ومحمد زيدان وكيل المديرية للرياضة، ومعاون وكيل المديرية للرياضة والشباب، وأعضاء لجنة الاستثمار.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن خطة متكاملة لمتابعة الأداء بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة أسيوط.