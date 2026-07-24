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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. حملات نظافة مكثفة بحي شرق

حملات مكثفة للنظافة بحي شرق أسيوط
حملات مكثفة للنظافة بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تكثيف جهود النظافة اليومية ورفع كفاءة منظومة المخلفات بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبوالعيون إبراهيم، نفذت حملة نظافة مكثفة استهدفت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، حيث شملت أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة من المقالب، إلى جانب تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات للتخلص منها بالطرق الآمنة، كما تضمنت الحملة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة الوليدية، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الحي، وبمشاركة مسئولي النظافة والمتابعة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات النظافة تُنفذ بصورة دورية وفق خطة عمل تستهدف الحفاظ على مستوى النظافة بمختلف المناطق، ومنع عودة تراكمات المخلفات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ودعمًا لجهود المحافظة في توفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

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