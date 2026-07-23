محافظ أسيوط: ضبط 318 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 91 محضرًا تموينيًا

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر سلع غذائية آمنة للمواطنين، ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية صحة المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، واصلت تنفيذ حملاتها التموينية المكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد محمود، وكيل المديرية، وأسفرت عن تحرير 91 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات التموينية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نجحت في ضبط 318 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 263 كيلوجرامًا من الدواجن المتبلة واللحوم المفرومة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 55 كيلوجرامًا من المخللات غير الصالحة، قبل طرحها بالأسواق، بما يعكس يقظة الأجهزة الرقابية وحرصها على حماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بجميع المراكز، لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع والمنتجات، ومتابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم.