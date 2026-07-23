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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جسور اكاديمية بين النيل والفرات .. جامعة السادات توقع برتوكول استراتيجي مع جامعة الحِلّة العراقية

جامعة السادات
جامعة السادات

وقّع الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتور عقيل مجيد كاظم السعدي، رئيس جامعة الحِلّة بجمهورية العراق، بحضور الدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة نشوة سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية، وعمداء الكليات، ورؤساء القطاعات، ومديري البرامج بالجامعة الأهلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة مدينة السادات للتوسع في شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي، ودعم التبادل العلمي والثقافي وخدمة المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة تخدم المصالح المشتركة للجامعتين.

وتشمل الاتفاقية التعاون في تطوير البرامج والمقررات المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، وإتاحة فرص الدراسات العليا، وتنفيذ المشروعات البحثية، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات العلمية، بما يعزز التكامل الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن الإتفاقية تمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الإنفتاح على الجامعات العربية المتميزة يرسخ تبادل الخبرات، ويدعم جودة التعليم والبحث العلمي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب والباحثين، بما يعزز المكانة التنافسية لجامعة مدينة السادات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عقيل مجيد كاظم السعدي، رئيس جامعة الحلة، عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة لشراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومشروعات علمية وبحثية مشتركة، بما يخدم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعراق.

وأكدت الدكتورة نشوة سليمان، مدير مركز التدويل والمشاركة العالمية بجامعة مدينة السادات، أن الاتفاقية تعكس نجاح جهود الجامعة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية، موضحة أن المركز سيتولى متابعة تنفيذ بنودها وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في دعم الحراك الأكاديمي والبحثي، وتعزيز المكانة الدولية للجامعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية جامعة مدينة السادات الرامية إلى بناء شراكات أكاديمية فاعلة مع المؤسسات التعليمية المتميزة، بما يدعم تبادل المعرفة، ويعزز الابتكار، ويرسخ التعاون العلمي بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الجامعتين.

المنوفية محافظة المنوفية السادات جامعة السادات بروتوكول

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