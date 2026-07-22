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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح وصلت لـ 100% لبعض التخصصات.. اعتماد نتيجة كلية إعلام جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتائج الفرق الدراسية بكلية الإعلام للعام الجامعي 2025/2026، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعمها لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الإعلام تمثل إحدى الكليات الواعدة بالجامعة، وتشهد تطورًا مستمرًا في برامجها الدراسية وتخصصاتها النوعية، بما يعكس حرص الجامعة على تطبيق معايير الجودة والتميز الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

ووجه  الدكتور أحمد فرج القاصد  التهنئة إلى الطلاب وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، ومؤكدًا استمرار جامعة المنوفية في دعم التميز الأكاديمي وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. 

وأشار القاصد أن النتائج جاءت عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها وفق الضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى (عام) بلغت 83.20%، فيما حقق البرنامج المميز (الإعلام والوسائط الرقمية) بالفرقة الثانية نسبة نجاح 90%. 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ندية عبد النبي القاضي، عميد كلية الإعلام،  أن نتائج الفرقة الثانية أسفرت عن تحقيق قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية نسبة نجاح 53.73%، وقسم الإذاعة والتليفزيون 66.88%، وقسم الاتصال التسويقي المتكامل 68.70%. 

وفي الفرقة الثالثة، بلغت نسبة النجاح 84.12% بقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، و97.83% بقسم الإذاعة والتليفزيون، و93.52% بقسم الاتصال التسويقي المتكامل، بما يعكس الأداء الأكاديمي المتميز لطلاب الكلية. 

أما الفرقة الرابعة، فقد حقق تخصص الصحافة الإلكترونية نسبة نجاح 83.05%، وتخصص التليفزيون 88.18%، وتخصص الراديو 95.54%، بينما سجل تخصصا العلاقات العامة والإعلان بقسم الاتصال التسويقي المتكامل نسبة نجاح 100% لكل منهما.

وأكدت عميد الكلية أن هذه النتائج تعكس الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، إلى جانب التزام الطلاب بالتحصيل العلمي والتدريب العملي، بما يسهم في تخريج كوادر إعلامية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للعمل في مختلف مجالات الإعلام والاتصال.

المنوفية جامعة المنوفية رئيس الجامعة اعلام نتيجة

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