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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأسطى عماد جلال ابن دمياط «منقذ سائق النقل»: مشيت جنبه 20 دقيقة عشان أنقذه وأنقذ الناس

الأسطى عماد
الأسطى عماد
زينب الزغبي

الأسطى عماد جلال، سائق تريلا، ابن قرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا  بمحافظة دمياط، تحول على مدار الساعات الماضية إلى نموذج للبطل المصري الشهم، وذلك بعد أن انتشر له مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يقود سيارة نقل تريلا ويساند سيارة محملة قطناً انفجرت إطارات الكاوتش بها وكاد سائقها أن يلقى حتفه.

اللى عملته أي راجل شهم هيعمله

صدى البلد” التقى عماد جلال، وقال: “كنت على الطريق زي كل يوم أمارس  عملي بصورة طبيعية في نقل بعض المواد في محافظة الغربية بين المحلة وكفر الزيات، وتفاجأت بأن السائق المجاور لي انفجر إطار الكاوتش الخاص به، فأسرعت لأسنده كي لا تنقلب سيارته التى تحمل قطناً، وحتى يقف بها على الطريق ويخرج سالما دون أن يصاب أو يتعرض لحادث”.

وأضاف: “استمريت لمدة 20 دقيقة أسنده على الطريق إلى أن وصلت لمكان خالٍ ونزلنا من السيارات واطمأننت عليه وبعدها أكملت طريقي وواصلت عملي بصورة طبيعية”.

 

تفاجأت أن الواقعة مصورة 

وتابع: “الواقعة منذ يومين، ولم أعلم أن أحدا قام بتصويرها أو نشرها وإذاعتها، وكل ما قلته للسائق هو متخافش أنا معاك وهاسندك لحد ما نوصل لمكان آمن وتقف بالسلامة، وحاولت بقدر ما يمكنني أن أطمئنه حتى لا يفقد السيطرة على سيارته أو يتعرض لحادث لا قدر الله”.

وأكد الأسطى عماد: “أنا لست بطلا ولا أسعى لأن أكون بطلا أو ترند، أنا فعلت ما يمليه علي ضميري وهو المفترض أن يقوم به أي شخص لديه إنسانية وجدعنة ويعرف الأصول، نحن كلنا معرضون أن يحدث لنا ذلك على الطريق، ولا يمكن أن أغمض عيني وأصطنع أنني لا أراه وأهرب وأتركه، فأخلاقي وتربيتي لا تسمح لي بذلك، لذا أسرعت إليه وحاولت مساعدته بقدر الإمكان”.


الناس اللى حكولى على الفيديو 

وقال: “أنا عمري ما تخيلت إن الموقف دة يتصور والناس كلها تجيلي البيت وتكلمنى عنه ويشكرونى وأنا معملتش حاجة لو أنا في نفس موقف النقل كان ربنا هيوقف ليا أولاد الحلال وينقذونى، كلنا معرضون لكده”.

وأضاف: “أنا فوجئت به أن السوستة الخلفية للسيارة قد انكسرت وهو لديه حمولة كبيرة، فخشيت أن تنقلب به السيارة، وهو موقف قد يحدث لنا كلنا، وأكدت له أنني لن أتركه”.

وأكمل: “علمت أن البعض شكك في الواقعة وقال إن الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، ولكن حقيقة الواقعة هي ما ذكرتها، ورأيت فيديو حقيقيا بالواقعة وفيديو آخر به إطارات منفجرة ليس حقيقيا ولكنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي”.

ولادى فخورين بيا

وتابع: “لدي أسرة ولدي 4 أبناء، يحفظهم الله، علمتهم جميعا أن يساعدوا من يحتاج إليهم في أي وقت، وفخور بالواقعة أنها أكدت لهم كلامي وكونهم سعداء بوالدهم وأنهم لن يتأخروا عن أحد طلب منهم المساعدة أو احتاج إليها بدون طلب، وأنا لا أسعى للشهرة أو تصدر صفحات التواصل الاجتماعي، ولا أعلم أي شيء عمن قام بتصوير الواقعة نهائياً ولا أعرفه ولا أعرف من قام بالنشر”.

دمياط محافظ دمياط الزرقا سائق التريلا

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