محافظ دمياط يتفقد العيادات الخارجية والقافلة الطبية بجامعه حورس

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، زيارة إلى جامعة حورس، حيث كان فى استقباله الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس.

وخلال الزيارة عقد " محافظ دمياط " لقاء مع رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور حسن الشناوى عضو مجلس الأمناء و الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والأستاذ الدكتور محمد الشحات نائب رئيس الجامعة للاتفاقيات الدولية .

وناقش " المحافظ " خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم عدد من الأهداف والاستراتيجيات ، وتعزيز مشاركة الجامعة بالمرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وكذا تعزيز التعاون بعدد من المجالات .

وقد تفقد " محافظ دمياط " العيادات الخارجية وما تتضمنه من أقسام مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، كما تفقد القافلة الطبية التى تقوم الجامعة باطلاقها حيث سيتم الدفع بأتوبيسات لجلب المواطنين من المناطق وبالأخص الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم ، وبحث " محافظ دمياط " آليات تعزيز تلك الجهود وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، مثمنًا جهود الجامعة لخدمة المجتمع