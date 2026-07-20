تكريم مديرى الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان محافظة دمياط | صور

كرم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، الأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث و المهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات بالمحافظة، و الأستاذة سالى مجدى مدير إدارة العلاقات العامة وذلك تقديرًا لجهودهما المبذولة خلال اصطفاف معدات المحافظة والتى جاءت ضمن فاعليات افتتاح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقيادة الاستراتيجية للدولة " أوكتاجون " .

ونقل " محافظ دمياط " تحياته وشكره إلى جميع المشاركين، بالاصطفاف ، حيث لفت إلى أن الجميع قدم مجهودًا كبيرًا أسفر عن خروج مشهد المحافظة بالشكل المشرف يليق بهذا الافتتاح العظيم الذى عكس أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الأزمات والطوارئ.