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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كان عايز يأكل ولاده بالحلال.. تفاصيل واقعة عامل الخردة بدمياط

نجار دمياط
نجار دمياط
زينب الزغبي

أثار مقطع لأحد عمال الخردة بدمياط  قام بتصويره أحد الأشخاص تعاطفا كبيرا مع العامل في حين كان قصد من قام بتصويره هو توبيخه واتهامه بسرقة مخلفات الطريق من مسامير وخردة، وبعدها تم نشر الفيديو على أنه يقوم بالسرقة، وتم إلقاء القبض على العامل لتحري حقيقة الواقعة، ولكن الفيديو بعد نشره أثار حالة كبيرة من التعاطف مع العامل وموجة من الغضب  تجاه من قام بنشر الخبر.

ابنى بيجري على أكل عيشه

صرحت والدة العامل ، أن ابنها كان يقوم بالتقاط بعض المسامير من الأرض على الطريق الدولى ما بين دمياط وبورسعيد، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه دون أن يرتكب جريمة، ويقوم يوميا بالتوجه إلى الطرق العامة والشوارع لالتقاط الخردة وبيعها وتعتبر هذه المهنة هى على حسب كلام والدته "أكل عيشه" .

كان بيعمل نجار

وأشارت والدته إلى أن ابنها العامل كان يعمل نجارا ونتيجة لغلق عدد كبير من الورش قام بالعمل بالخردة عشان يصرف على أطفاله ويصرف على والدته.

يعول أسرته 

وقد كشفت زوجته تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن زوجها يعمل من أجل إعالة طفليه، وأنه لم يرتكب أي جريمة، بل لديه أطفال وفي حاجة لمصاريف وكان  في حاجه لسداد مصاريف التقديم المدارس لأبنائه .

وتابعت قائلة "جوزي نزل يلم خردة وبلاستيك علشان يصرف على عياله ويعرف يقدملهم على المدرسة، وكان ماشي في طريق بلدنا، مش في مكان غريب، ومعرفش الشخص اللي صور الفيديو واتهمه بالسرقة ليه عمل كده".

نقابة صناع الأثاث

ومن جانبها أعلنت نقابة صناع الأثاث بدمياط عن صرف مبلغ ٣٠ ألف جنيه له ولأسرته ومتابعه إجراءات القبض عليه من قبل أحد المحامين التى تم الاتفاق معه لمتابعة القضية وتوضيح الأمر بأنه لم يكن يقوم بالسرقة ولكن كان يعمل في تجميع الخردة من الطرق، كما أوضحت النقابة أنه سيتم توفير فرصة عمل له في أحد مصانع أو ورش الأثاث، للعيش بشكل كريم له ولأسرته.

دمياط محافظ دمياط صناع الأثاث نقابه صناع الأثاث

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