ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط وصول إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء إلى 24 سفينة تحت الشحن والتفريغ، خلال 24 ساعة؛ إذ استقبل الميناء 6 سفن، بينما غادرته 12 سفينة.

وأضافت هيئة ميناء دمياط - فى بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20853 طنا تشمل: 5929 طن علف بنجر و11146 طن يوريا و1115 طن كسب فول صويا و2663 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40765 طنا تشمل: 4126 طن خردة و13111 طن حديد و1779 طن خشب زان و7847 طن ذرة و12200 طن فول صويا و1702 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3610 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108378 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94303 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2688 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 2915 طنا تشمل خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وأوتوبيسات وقطاعات حديد؛ منها بضائع تصدير متجهة إلي إيطاليا - هولندا – ألمانيا - إنجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا - رومانيا - المجر - فرنسا – سلوفيكيا - السويد؛ إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج: عمان - الامارات - الكويت – السعودية - قطر – البحرين.