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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن أفضل وسيلة للحصول على نوم هادئ ومريح، ويتكرر السؤال: هل النوم بالمروحة أفضل أم التكييف؟ وبينما يساعد كلاهما على تخفيف حرارة الجو، فإن لكل منهما مزايا وعيوبًا تؤثر في جودة النوم والصحة واستهلاك الكهرباء.

 

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

ووفقًا لتقرير نشره موقع Manta Sleep المتخصص في صحة النوم، فإن اختيار المروحة أو التكييف يعتمد على طبيعة الطقس والحالة الصحية والميزانية، وليس هناك خيار واحد يناسب الجميع.

مميزات النوم بالمروحة

تعد المروحة خيارًا اقتصاديًا وعمليًا للكثير من الأشخاص، خاصة في الأجواء المعتدلة، ومن أبرز مزاياها:
ـ انخفاض تكلفة الشراء والتشغيل مقارنة بالتكييف.
استهلاك أقل للكهرباء، مما يقلل فاتورة الطاقة.
ـ سهولة نقلها واستخدامها في أي غرفة.
ـ تحسين حركة الهواء داخل الغرفة ومنع ركوده.
ـ إصدار ما يعرف بـ"الضوضاء البيضاء"، وهي أصوات هادئة تساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء والنوم.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

فوائد النوم بالتكييف

ورغم ارتفاع تكلفته، يوفر التكييف مزايا يصعب على المروحة تحقيقها، أبرزها:
ـ التحكم الدقيق في درجة حرارة الغرفة.
ـ تبريد الغرفة بالكامل بشكل متساوٍ.
ـ تقليل نسبة الرطوبة، ما يزيد الشعور بالراحة.
ـ تنقية الهواء من بعض مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح بفضل الفلاتر.
ـ توافر مزايا حديثة مثل المؤقت، والتحكم عن بعد، ووضع توفير الطاقة.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

أفضل درجة حرارة للنوم

ويشير خبراء النوم إلى أن أفضل درجة حرارة لغرفة النوم تتراوح بين 16 و23 درجة مئوية، إذ تساعد هذه الدرجة على خفض حرارة الجسم طبيعيًا، ما يعزز الدخول في النوم العميق ويقلل التعرق والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

أيهما يستهلك كهرباء أقل؟

تتفوق المروحة بشكل واضح في توفير استهلاك الكهرباء، حيث تستهلك عادة ما بين 50 و100 واط فقط، بينما قد يستهلك جهاز التكييف المنزلي نحو 1000 إلى 1500 واط أو أكثر، بحسب نوعه وسعته، وهو ما ينعكس على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

هل المروحة أو التكييف يؤثران على الصحة؟

لكل وسيلة آثار صحية يجب الانتباه إليها:
ـ المروحة:
قد تزيد من جفاف الجسم إذا لم يتم تعويض السوائل.
قد تؤدي إلى جفاف العينين والأنف والحلق عند توجيه الهواء مباشرة نحو الوجه.

ـ التكييف:
يساعد مرضى الحساسية بفضل فلاتر تنقية الهواء.
قد يسبب جفاف الجلد والجهاز التنفسي نتيجة تقليل الرطوبة.
قد يزيد من آلام العضلات والمفاصل لدى بعض الأشخاص عند التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

أيهما أفضل في توزيع الهواء؟

وتعمل المروحة على تحريك الهواء الموجود داخل الغرفة فقط، دون خفض درجة حرارته، بينما يقوم التكييف بتبريد الهواء وتقليل الرطوبة، ما يمنح إحساسًا أكبر بالانتعاش خاصة أثناء موجات الحر الشديدة.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

ماذا عن الضوضاء؟

ويفضل بعض الأشخاص صوت المروحة المنتظم، لأنه يساعد على الاسترخاء ويخفي الأصوات الخارجية المزعجة، في حين تختلف ضوضاء أجهزة التكييف حسب نوعها، إذ تكون الأجهزة الحديثة أكثر هدوءًا مقارنة بالأجهزة القديمة أو تكييفات الشباك.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

نصائح للحصول على نوم أفضل في الصيف

لتحسين جودة النوم خلال الطقس الحار، ينصح الخبراء بـ:
ـ ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة.
ـ عدم توجيه الهواء مباشرة إلى الوجه أو الجسم.
ـ تنظيف المروحة أو فلاتر التكييف بانتظام.
ـ شرب كمية كافية من الماء قبل النوم.
ـ استخدام أغطية ومفروشات خفيفة تسمح بتهوية الجسم.
ـ الاستعانة بستائر عازلة للحرارة للحفاظ على برودة الغرفة.

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟ 

أيهما الأفضل للنوم؟

يعتمد الاختيار بين المروحة والتكييف على احتياجات كل شخص. فإذا كان الطقس معتدلًا وتبحث عن حل اقتصادي، فقد تكون المروحة كافية. أما إذا كنت تعيش في منطقة شديدة الحرارة أو الرطوبة، أو تعاني من الحساسية، فإن التكييف يوفر بيئة أكثر راحة ويساعد على تحسين جودة النوم، مع ضرورة استخدامه باعتدال والحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

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بالصور

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

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