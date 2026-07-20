محافظ دمياط يهنئ مدير مديرية الأوقاف الجديد بمنصبه





التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم مع الشيخ على صابر ، مدير مديرية الأوقاف الجديد، وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته.

وأكد محافظ دمياط، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب دورها المجتمعي في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المواطنين.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتوعوية، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.