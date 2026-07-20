محافظ دمياط يُكرم رئيس مجلس مدينة رأس البر ونائبه تقديرًا لجهودهما

كرّم الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبه الأستاذ أحمد سامى ، وذلك تقديرًا لجهودهما المتميزة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرى المدينة و ما قدماه من عمل دؤوب أسهم في تحسين مستوى الأداء داخل المدينة.

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وأشاد محافظ دمياط بما تحقق من جهود ميدانية وتعاون مستمر لخدمة أهالي المدينة وزائريها، ورفع الاشغالات وتحقيق الانضباط مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتحفيز القيادات التنفيذية المتميزة، وترسيخ ثقافة التميز والإجادة في العمل الحكومي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقدير النماذج المشرفة التي تؤدي عملها بإخلاص ، مشيرًا إلى أن تكريم المجتهدين يمثل رسالة تحفيز لكافة العاملين بالجهاز التنفيذي لمواصلة العطاء وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.