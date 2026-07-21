ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر

بحث نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، مع وفد شركة "بنينسولا" العالمية المتخصصة في مجال تموين السفن بالوقود، الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعزيز الشراكات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الميناء، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التداول والنشاط الملاحي.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الشركة العالمية، نيابة عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط طارق عدلي عبد الله، في إطار حرص الشركات الدولية الكبرى على تطوير أعمالها مع المواني المصرية، خاصة وأن شركة "بنينسولا" حاصلة على تراخيص تموين السفن بالوقود في عدد من مواني الجمهورية.

واستعرض الجانبان المقومات التنافسية لميناء دمياط، وما شهده من مشروعات تطوير وتحديث شملت البنية التحتية والأرصفة وإقامة محطات مختلفة الأنشطة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانته كمركز محوري للتجارة والنقل البحري بمنطقة شرق المتوسط، وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات العالمية العاملة في القطاع البحري.

وأكد نائب رئيس هيئة ميناء دمياط حرص الهيئة على دعم التعاون مع الشركات الدولية الرائدة وتوفير الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتشغيلية المتاحة، لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متطورة تلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، وتأخذ في الاعتبار التوجه العالمي المستقبلي نحو الوقود الأخضر بما يدعم تنافسية الميناء إقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الشركة العالمية عن تقديرهم لما يشهده ميناء دمياط من تطور ملحوظ في البنية الأساسية والإمكانات التشغيلية، مشيدين بالمستوى المتقدم للخدمات التي يقدمها الميناء، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نمو أنشطة تموين السفن بالميناء.