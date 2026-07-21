قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوترات العسكرية ترفع تكلفة التجارة.. وخبير يحذر من موجة تضخم جديدة
"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وتوقع رذاذ خفيف ونشاط للرياح
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر

ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر
ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر
أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، مع وفد شركة "بنينسولا" العالمية المتخصصة في مجال تموين السفن بالوقود، الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعزيز الشراكات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الميناء، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التداول والنشاط الملاحي.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الشركة العالمية، نيابة عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط طارق عدلي عبد الله، في إطار حرص الشركات الدولية الكبرى على تطوير أعمالها مع المواني المصرية، خاصة وأن شركة "بنينسولا" حاصلة على تراخيص تموين السفن بالوقود في عدد من مواني الجمهورية.

واستعرض الجانبان المقومات التنافسية لميناء دمياط، وما شهده من مشروعات تطوير وتحديث شملت البنية التحتية والأرصفة وإقامة محطات مختلفة الأنشطة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانته كمركز محوري للتجارة والنقل البحري بمنطقة شرق المتوسط، وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات العالمية العاملة في القطاع البحري.

وأكد نائب رئيس هيئة ميناء دمياط حرص الهيئة على دعم التعاون مع الشركات الدولية الرائدة وتوفير الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتشغيلية المتاحة، لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متطورة تلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، وتأخذ في الاعتبار التوجه العالمي المستقبلي نحو الوقود الأخضر بما يدعم تنافسية الميناء إقليمياً ودولياً.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الشركة العالمية عن تقديرهم لما يشهده ميناء دمياط من تطور ملحوظ في البنية الأساسية والإمكانات التشغيلية، مشيدين بالمستوى المتقدم للخدمات التي يقدمها الميناء، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نمو أنشطة تموين السفن بالميناء.

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط دكتور أحمد حمدي عبد العزيز وفد شركة بنينسولا العالمية المتخصصة مجال تموين السفن بالوقود الفرص الاستثمارية الواعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

تويوتا وBMW

تعاون تاريخي بين تويوتا وBMW لإنقاذ محركات البنزين

Nokia 300 4G

هاتف وكشاف وباوربنك في جهاز واحد.. تعرف على نوكيا 300 4G الجديد

بطء الانترنت

حلول ذكية للتخلص من بطء الإنترنت المنزلي نهائياً

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد