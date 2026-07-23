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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 10 حالات تعدٍ بمراكز أبوتيج وساحل سليم والغنايم وحي غرب

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لرصد وإزالة المخالفات، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن إزالة 10 حالات تعدي ومخالفة بناء بعدد من المراكز والأحياء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتكثيف جهود إنفاذ القانون.

وقال المحافظ إن حي غرب أسيوط، برئاسة أيمن محروس، رئيس الحي، نفذ عددًا من الإزالات الفورية لمخالفات بناء، شملت إزالة سقف بالدور الخامس العلوي بمنطقة قلته بشارع عدلي يكن، وإزالة شدة خشبية بالدور السابع العلوي بمنطقة الأربعين، وإزالة سقف بالدور الثامن العلوي بالمنطقة نفسها، وإزالة شدة خشبية بالدور الحادي عشر بمنطقة المعلمين، وإزالة سقف بالدور الخامس العلوي بشارع محمد علي مكارم، فضلًا عن إزالة أعمدة وحوائط بالدور الثاني عشر بمنطقة المعلمين، وذلك فور رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة هالة نصير رئيس المركز، تابعت تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بحوض عليقة الوسطاني بمدينة أبوتيج، بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي، حيث تم إزالة مباني مشيدة بالبلوك الأبيض على مساحة تقدر بنحو 12 سهمًا حتى سطح الأرض.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، وبمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإزالات والإشغالات والتنظيم والزراعة، إزالة فورية لحالة تعد بالبناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بقرية تاسا، على مساحة تقارب قيراط واحد.

وفي مركز ومدينة الغنايم، أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بحوض حاجر الجبل بزمام قرية دير الجنادلة، إلى جانب إزالة أساس أعمدة ومخالفات على أراضي زراعية باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بصورة فورية قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات للبناء، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية وطنية لحماية حقوق الأجيال القادمة.

وناشد اللواء محمد علوان المواطنين الالتزام بأحكام القانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق الصالح العام.

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