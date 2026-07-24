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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 96 محضراً تموينياً

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم، ومنع محاولات التلاعب أو الاتجار بالدقيق المدعم في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بعدد من مراكز المحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج الخبز والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين تصرف ضد مخابز بلدية ثبت قيامها بالتصرف في 18 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من تحرير 94 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بكافة أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي بكل حسم لأي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.

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