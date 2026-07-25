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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: فتح 24 فصلًا جديدًا لمحو الأمية بالبداري ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

فتح 24 فصلًا جديدًا لمحو الأمية بالبداري ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"
فتح 24 فصلًا جديدًا لمحو الأمية بالبداري ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بجهود محو الأمية وتعليم الكبار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع يمثل ركيزة أساسية للتوسع في نشر التعليم وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، برئاسة نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام الفرع، نظم قافلة إعلامية بمركز البداري ضمن فعاليات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، بإشراف عبدالحميد حمادة مدير إدارة تعليم الكبار بالبداري، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة، من بينهم سكرتير مركز البداري، ومديرو الشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وقصر الثقافة، ووحدة السكان، إلى جانب مدرسي محو الأمية وطلاب الجامعات المشاركين في مشروع محو الأمية والعاملين بالهيئة.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة استهدفت نشر الوعي بأهمية التعليم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج محو الأمية وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن فعاليات القافلة أسفرت عن فتح 24 فصلًا جديدًا لمحو الأمية، منها 20 فصلًا ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل" بالتعاون مع إدارة الشؤون الاجتماعية، و4 فصول بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجهات التنفيذية في دعم جهود الدولة لمواجهة الأمية.

كما أوضح المحافظ أنه تم خلال القافلة عقد لقاء مع المدرسين المشاركين في امتحانات دورة يوليو المقبلة، لمراجعة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات والتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد والالتزام بالضوابط، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أفضل النتائج.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى خفض معدلات الأمية، والتوسع في فتح الفصول، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

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