أحمد موسى: توريد 4.6 مليون طن قمح لأول مرة.. وصفقة رياح جبل الزيت توجه لعائد خفض الدين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه تم توريد 4.6 مليون طن من القمح من المزارعين، وهو ما وصفه بأنه رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، ويعكس نجاح سياسات دعم وتشجيع التوريد المحلي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة مواجهة الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في استقرار الدولة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في تقييم الأوضاع.

جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن عائد صفقة محطة طاقة الرياح بـمحطة رياح جبل الزيت سيتم توجيهه للمساهمة في خفض الدين العام، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد.