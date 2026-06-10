أحمد موسى: البنك الدولي وثّق منظومة المعاشات الجديدة واعتبرها تجربة ملهمة



أكد الإعلامي أحمد موسى أن البنك الدولي وثّق منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة في مصر منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن هذا التوثيق يعكس حجم التطوير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن شهادة البنك الدولي وصفت ما تم في قطاع المعاشات بأنه يمثل “ثورة في أداء الخدمة”، نظرًا للتحول الكبير نحو الميكنة والتحديث الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

دول أخرى تسعى إلى إصلاح أنظمتها التأمينية والاجتماعية.

وتابع أن التقييم الدولي أكد أيضًا أن التجربة المصرية في تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يمكن أن تكون نموذجًا ملهمًا يمكن الاستفادة منه في دول أخرى تسعى إلى إصلاح أنظمتها التأمينية والاجتماعية.



